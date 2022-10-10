Вашингтон, 10 октября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Сайты 14 аэропортов на территории США подверглись DDoS-атаке, за которой стоит «группа русских хакеров», сообщает 10 октября телеканал CNN.

Цитата из м/ф «Малыш и Карлсон». реж Борис Степанцев. 1968. СССР Угроза

По утверждению телеканала, DDoS-атаке подверглись аэропорты Атланты и Лос-Анджелеса, а также ещё 12 американских воздушных гаваней.

На работу аэропортов хакерская атака не повлияла, однако некоторое время пассажиры сталкивались с проблемами в поиске информации об авиарейсах.

CNN утверждает, что сайты аэропортов атакованы хакерами группировки Killnet. Никаких доказательств причастности «русских хакеров» при этом не приводится.