Москва, 10 октября 2022, 19:14 — REGNUM Лев Лещенко рассказал журналистам, что в этом году не получал приглашение на съёмки очередной новогодней передачи «Голубой огонёк». Об этом 10 октября сообщает портал «Абzац».
«Нет пока никакого «огонька». Снимается только в «Крокусе» один концерт, который по телевидению покажут», — сказал Лещенко. Певец добавил, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» проходят лишь съёмки выступлений новогодних дуэтов.
Издание в свою очередь отметило, что в середине декабря 2022 года в этом зале должны состояться съёмки концерта с артистами, которых обычно привлекают к созданию «Голубых огоньков». Однако сейчас вопрос о реализации очередного проекта остаётся открытым, поскольку после начала спецоперации некоторые певцы уехали из страны.
Напомним, впервые новогодняя передача «Голубой огонёк» вышла в эфир Первой программы Центрального телевидения СССР 6 апреля 1962 года. Стоит отметить, что её не снимали и не показывали с 1992-го по 1997 годы.