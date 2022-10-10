Киев, , 19:15 — REGNUM С завтрашнего дня, 11 октября, экспорт Киевом электроэнергии прекращается, сообщает 10 октября минэнерго киевского режима.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Бандеровские власти пояснили, что теперь не смогут снабжать электричеством своих покупателей в Европе, поскольку ракетные обстрелы ВС РФ в рамках спецоперации поразили «тепловую генерацию и электрические подстанции».

Это вынуждает Киев пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии «для стабилизации собственной энергосистемы».

Напомним, ряд ТЭЦ и ТЭС на территории б. УССР перестали функционировать в результате ракетных ударов, нанесённых российскими военными 10 октября.

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