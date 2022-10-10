Киев, 10 октября, 2022, 19:15 — ИА Регнум. С завтрашнего дня, 11 октября, экспорт Киевом электроэнергии прекращается, сообщает 10 октября минэнерго киевского режима.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бывш. УССР

Бандеровские власти пояснили, что теперь не смогут снабжать электричеством своих покупателей в Европе, поскольку ракетные обстрелы ВС РФ в рамках спецоперации поразили «тепловую генерацию и электрические подстанции».

Это вынуждает Киев пойти на прекращение с 11 октября 2022 года экспорта электроэнергии «для стабилизации собственной энергосистемы».

Напомним, ряд ТЭЦ и ТЭС на территории б. УССР перестали функционировать в результате ракетных ударов, нанесённых российскими военными 10 октября.