Алексей Соколов, 10 октября 2022, 19:51 — REGNUM Американские компании испытывают все больше проблем в связи с усилением политической напряженности на рабочем месте по мере приближения промежуточных выборов в Сенат США, выявил новый опрос, результаты которого были предоставлены газетой The Washington Post 10 октября.

Выборы США
Выборы США
Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Примерно каждый четвертый работник, что составляет 26%, заявил, что лично испытал изменение отношения к себе из-за своих политических взглядов, согласно свежим данным общества по управлению человеческими ресурсами (SHRM).

Такие цифры были получены в результате опроса 500 работников, и они отражают резкой скачек по сравнению с 2019 годом, когда только 11% работников жаловались на предвзятое отношение из-за своих политических взглядов.

Кроме того, сегодня каждый пятый работник в США сталкивается с негативным отношением со стороны коллег из-за своих политических убеждений, показал опрос. Также фиксируется небольшой рост количества политических споров на работе: 45 процентов работников сообщили, что были вовлечены в политические перепалки на рабочем месте, что на три процентных пункта выше, чем в 2019 году. При этом почти половина, или 46%, заявили, что хоть раз стали свидетелями таких разногласий на работе.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили напряженную среду, с которой им приходится сталкиваться на работе на фоне того, как Демократическая партия все усерднее демонизирует своих соперников республиканцев в преддверии выборов.

«Что можно ожидать? В конце концов корпорации — это всего лишь люди», — пишет PTMaven.

«А может, просто заняться работой и перестать тратить время на политику?» — спрашивает MostlyHarmless.

Офис
Офис

«Некоторые предприятия, открыто провозгласившие свои политические взгляды, заслужили мое право не вести с ними дела. Это касается и их политически предвзятых работников», — делится Rosemary.

«Я ушел из сферы недвижимости. Я просто не мог вернуться в офис после закрытия, потому что там было слишком много республиканцев с невежественными точками зрения и часто недостатком образования», — жалуется Cali Dreaming.

«Ваше умышленное невежество не красит вас», — отвечает darryld.

«Поскольку партийная принадлежность сейчас, как никогда, заставляет людей вешать на вас ярлыки, то неизбежно, что конфликты затрагивают все больше аспектов нашей жизни», — рассуждает Aily Aits.

«Меня всегда удивляет, когда люди думают, что какие-то конкретные институты, укоренившиеся в американском обществе, могут как-то изолировать себя от основных тенденций или проблем в обществе. Многие проблемы слишком велики, чтобы их игнорировать», — считает mooretw.

«В интересах каждого сосредоточиться на своей работе, когда вы на работе. Будьте политически активны в свое личное время. Я бы уволил вас не раздумывая, начни вы политические дебаты в офисе», — спорит MostlyHarmless.

«Самая большая свобода, которую имеет Америка, — это свобода ненавидеть. В Канаде запрещено называть девочку девочкой, если она хочет, чтобы ее называли мальчиком. Вот фашизм в его лучшем проявлении», — уверен Red Foxy.

«Однажды у меня был начальник, который впал в ярость, когда коллега по электронной почте похвалил прогрессивную политику. Он посчитал, что это был неуместный комментарий. Однако это не помешало еve каждый день носить на работе значок «Маккейна в президенты», — рассказывает HotinPHX.

«Воткните уже вилку в Америку. С ней покончено. Просто распадитесь на независимые города-государства, ради всего святого. Вы все хотели этого с момента образования «нации». Давайте же! Все, что делают американские граждане, это оттягивают неизбежное. Цивилизации поднимаются, а потом распадаются и падают. Так что не надо думать, что США слишком особенные, чтобы не следовать историческим прецедентам», — комментирует Stephen.

«За исключением нескольких сослуживцев, которых я знаю 15 лет и более, я не обсуждаю на работе никаких потенциально спорных тем», — рассказывает Sam Damon.

«Эти споры на работе часто перерастают в пустозвонство с обеих сторон, и в результате ничего не решается. Люди склонны твердо придерживаться своих убеждений, обоснованных или нет!» — напоминает AndyTK.

Напомним, что в преддверии промежуточных выборов президент США Джо Байден усилил нападки на партию республиканцев, назвав её лидера экс-президента Дональда Трампа и его сторонников фашистами. Позиция Байдена расстроила многих избирателей, которые обвинили американского лидера, что он ещё сильнее разделяет страну и отворачивается от тех, кто с ним не согласен.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден и Демпартия записывают в фашисты всех, кто с ними не согласен — Сеть