10 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Алексей Соколов, , 19:51 — REGNUM Американские компании испытывают все больше проблем в связи с усилением политической напряженности на рабочем месте по мере приближения промежуточных выборов в Сенат США, выявил новый опрос, результаты которого были предоставлены газетой The Washington Post 10 октября.

Выборы США Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

Примерно каждый четвертый работник, что составляет 26%, заявил, что лично испытал изменение отношения к себе из-за своих политических взглядов, согласно свежим данным общества по управлению человеческими ресурсами (SHRM).

Такие цифры были получены в результате опроса 500 работников, и они отражают резкой скачек по сравнению с 2019 годом, когда только 11% работников жаловались на предвзятое отношение из-за своих политических взглядов.

Кроме того, сегодня каждый пятый работник в США сталкивается с негативным отношением со стороны коллег из-за своих политических убеждений, показал опрос. Также фиксируется небольшой рост количества политических споров на работе: 45 процентов работников сообщили, что были вовлечены в политические перепалки на рабочем месте, что на три процентных пункта выше, чем в 2019 году. При этом почти половина, или 46%, заявили, что хоть раз стали свидетелями таких разногласий на работе.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили напряженную среду, с которой им приходится сталкиваться на работе на фоне того, как Демократическая партия все усерднее демонизирует своих соперников республиканцев в преддверии выборов.

«Что можно ожидать? В конце концов корпорации — это всего лишь люди», — пишет PTMaven.

«А может, просто заняться работой и перестать тратить время на политику?» — спрашивает MostlyHarmless.

Офис

«Некоторые предприятия, открыто провозгласившие свои политические взгляды, заслужили мое право не вести с ними дела. Это касается и их политически предвзятых работников», — делится Rosemary.

«Я ушел из сферы недвижимости. Я просто не мог вернуться в офис после закрытия, потому что там было слишком много республиканцев с невежественными точками зрения и часто недостатком образования», — жалуется Cali Dreaming.

«Ваше умышленное невежество не красит вас», — отвечает darryld.

«Поскольку партийная принадлежность сейчас, как никогда, заставляет людей вешать на вас ярлыки, то неизбежно, что конфликты затрагивают все больше аспектов нашей жизни», — рассуждает Aily Aits.

«Меня всегда удивляет, когда люди думают, что какие-то конкретные институты, укоренившиеся в американском обществе, могут как-то изолировать себя от основных тенденций или проблем в обществе. Многие проблемы слишком велики, чтобы их игнорировать», — считает mooretw.

«В интересах каждого сосредоточиться на своей работе, когда вы на работе. Будьте политически активны в свое личное время. Я бы уволил вас не раздумывая, начни вы политические дебаты в офисе», — спорит MostlyHarmless.

«Самая большая свобода, которую имеет Америка, — это свобода ненавидеть. В Канаде запрещено называть девочку девочкой, если она хочет, чтобы ее называли мальчиком. Вот фашизм в его лучшем проявлении», — уверен Red Foxy.

«Однажды у меня был начальник, который впал в ярость, когда коллега по электронной почте похвалил прогрессивную политику. Он посчитал, что это был неуместный комментарий. Однако это не помешало еve каждый день носить на работе значок «Маккейна в президенты», — рассказывает HotinPHX.

«Воткните уже вилку в Америку. С ней покончено. Просто распадитесь на независимые города-государства, ради всего святого. Вы все хотели этого с момента образования «нации». Давайте же! Все, что делают американские граждане, это оттягивают неизбежное. Цивилизации поднимаются, а потом распадаются и падают. Так что не надо думать, что США слишком особенные, чтобы не следовать историческим прецедентам», — комментирует Stephen.

«За исключением нескольких сослуживцев, которых я знаю 15 лет и более, я не обсуждаю на работе никаких потенциально спорных тем», — рассказывает Sam Damon.

«Эти споры на работе часто перерастают в пустозвонство с обеих сторон, и в результате ничего не решается. Люди склонны твердо придерживаться своих убеждений, обоснованных или нет!» — напоминает AndyTK.

Напомним, что в преддверии промежуточных выборов президент США Джо Байден усилил нападки на партию республиканцев, назвав её лидера экс-президента Дональда Трампа и его сторонников фашистами. Позиция Байдена расстроила многих избирателей, которые обвинили американского лидера, что он ещё сильнее разделяет страну и отворачивается от тех, кто с ним не согласен.

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