Киев, , 19:04 — REGNUM Служба безопасности киевского режима (СБУ) объявила в розыск главу Минобороны России генерала армии Сергея Шойгу, сообщает 10 октября Telegram-канал спецслужбы.

Сергей Шойгу Tvzvezda.ru

Кроме того, СБУ заявила о розыске директора ФСБ Александра Бортникова, министра внутренних дел Владимира Колокольцева, спикера Госдумы Вячеслава Володина, главы СВР Сергея Нарышкина, спикера Совфеда Валентины Матвиенко и ещё целого ряда представителей высшего руководства Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября спецслужбы киевского режима также объявили в розыск официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя российского МИД Марию Захарову, обвинив их в посягательстве на территориальную целостность бывшей УССР.

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