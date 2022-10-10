Подгорица, , 18:55 — REGNUM После осеннего перерыва в зимний период два раза в неделю по четвергам и воскресеньям в Черногорию будут летать самолеты люксембургской национальной авиакомпании Luxair.

Самолёт авиакомпании Luxair Adrian Pingstone (Arpingstone)

Авиакомпания начнет выполнять рейсы с 15 декабря до 12 января 2023 года.

Президент Культурно-информационного центра Черногории в Люксембурге Фетия Калач подчеркнула, что эти рейсы позволят членам черногорской диаспоры, а также иностранцам остаться в Черногории и провести рождественские и новогодние праздники с семьей и друзьями.