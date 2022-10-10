* запрещённая в России организация

Москва, 10 октября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. СБУ всё сильнее напоминает отъявленных террористов, написала 10 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дракон

«Методы СБУ всё больше напоминают ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиду» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — пишет Захарова. — Немудрено — первопричины появления этих структур одни и те же».

Российский дипломат отметила, что ни для кого не секрет, что «майданные чудовища вскормлены кровавыми пирожками [заместителя госсекретаря США по политическим делам] Виктории Нуланд».

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