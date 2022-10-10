Подгорица, 10 октября, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович резко осудил ракетные обстрелы 10 октября утром Киева и других городов. Он заявил, что Черногория однозначно и решительно с народом б. УССР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Черногория

«Недопустимо, чтобы в 21 веке столица европейской страны, члена ООН, подвергалась бомбардировкам, разрушениям и бессмысленной агрессии», — написал Абазович в соцсетях.

Он призвал Россию прекратить СВО, которая унесла «большое количество жизней».

В свою очередь президент Черногории Мило Джуканович осудил ракетные удары по городам б. УССР.

«Террор, которому подвергается народ (б. УССР), должен быть немедленно остановлен», — написал Джуканович.