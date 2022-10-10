Тула, 10 октября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. 10 октября в Туле на стадионе «Арсенал» футбольный клуб «Арсенал» в последнем матче 13-го тура Первой Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Аланией» из Владикавказа. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Tularegion.ru Арсенал

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Егор Шамов, Илья Сериков, Артем Суханов, Гия Григалава, Ансор Забибов, Исламжан Насыров, Арутюн Григорян, Максим Кайнов, Евгений Луценко, Сергей Ткачев, Кирилл Панченко.

«Алания»: Ростислав Солдатенко, Сослан Качмазов, Алан Багаев, Хетаг Кочиев, Ислам Машуков, Алан Хабалов, Максим Петров, Хетаг Хосонов, Николай Гиоргобиани, Артур Галоян, Алан Цараев.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Ассистенты главного судьи — Александр Кудрявцев и Алексей Ермилов. Резервный арбитр — Данил Каширин.