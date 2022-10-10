Новосибирск, 10 октября, 2022, 18:49 — ИА Регнум. Глава Баганского района Новосибирской области Александр Тарасов добровольно решил участвовать в спецоперации России. Он прибыл в часть формирования в Новосибирске и уже начал проходить необходимую подготовку. Об этом Тарасов рассказал редакции «Вести Новосибирск».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Я обдумал и решил давно. С самого начала думал добровольцем пойти, но когда началась частичная мобилизация, понял, что уже думать не о чем — надо идти, — рассказал Тарасов. — Переговорил с губернатором, получил добро, за две недели подтянул дела на работе, дома и сегодня приехал».

Исполнять обязанности главы района будет первый заместитель по экономическим вопросам Лариса Пермякова.

Отметим, что 42-летний Александр Тарасов окончил Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России. Он имеет военную подготовку и служил после армии.