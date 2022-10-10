Мурманск, , 19:28 — REGNUM На программу социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, которые проживают на территории Таймыра, компанией «Норникель» до 2024 года будет направлено 2 млрд рублей. Об этом сегодня, 10 октября, заявил Андрей Бугров, председатель совета директоров «Норникеля» в ходе пленарного заседания форума «Государственно-частное партнёрство в сфере устойчивого развития коренных народов», сообщает ТАСС.

На Таймыре Programmes.putin.kremlin.ru

«Необходимо отметить, что за последние годы поддержка коренных народов вышла на качественно новый уровень. В 2021 году компания направила на эти цели свыше 420 млн рублей. Если говорить о Таймыре, то сейчас в регионе реализуется программа мероприятий по социально-экономическому развитию коренных народов с объемом финансирования порядка 2 млрд рублей до 2024 года», — сказал Бугров.

Ранее министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков писал в своём Telegram-канале о том, что 500 миллионов рублей выделено в 2022 году на социальные программы поддержки коренных малочисленных народов Севера: создание производственных баз на пути кочевий, строительство этнокультурного центра на Чукотке, обеспечение альтернативными источниками энергии, закупка транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минвостокразвития России продолжит программу поддержки коренных народов Севера в следующем году.

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