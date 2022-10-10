Москва, , 18:45 — REGNUM Поэтесса Лариса Рубальская намекнула, что принимает участие в реализации некоего проекта. Видео она опубликовала 10 октября на своей странице в соцсети.

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«Иду на репетицию. Участвую в новом проекте», — написала Рубальская, подчеркнув, что пока не собирается раскрывать подробности подписчикам. «Не скажу. Потом увидите», — отметила поэтесса.

Напомним, Лариса Рубальская является автором множества песен, которые исполняли Иосиф Кобзон, Ярослав Евдокимов, Николай Караченцев и другие известные певцы. Ранее она участвовала в телепроектах «Счастливый случай», «К барьеру», «Тема» и других.