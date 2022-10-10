Москва, 10 октября 2022, 18:45 — REGNUM Уголовное дело решил возбудить СКР в связи с незаконным преследованием заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева, начатого 10 октября СБУ.
Дело поручил возбудить председатель СКР Александр Бастрыкин «в отношении должностных лиц» СБУ. «Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — сообщили в пресс-службе СКР.
Принявших незаконные решения о преследовании Медведева будут выявлены в ходе этого расследования.
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