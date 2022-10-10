Москва, 10 октября, 2022, 18:45 — ИА Регнум. Уголовное дело решил возбудить СКР в связи с незаконным преследованием заместителя председателя СБ РФ Дмитрия Медведева, начатого 10 октября СБУ.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Дело поручил возбудить председатель СКР Александр Бастрыкин «в отношении должностных лиц» СБУ. «Очевидно, что решения СБУ приняты по надуманным основаниям и противоречат закону», — сообщили в пресс-службе СКР.

Принявших незаконные решения о преследовании Медведева будут выявлены в ходе этого расследования.

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