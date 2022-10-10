Москва, , 18:44 — REGNUM 30-летний нидерландский фланговый нападающий московского «Спартака» Квинси Промес с оценкой 9.8 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком 12-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23.

Квинси Промес Алексей Колчин © ИА REGNUM

Помимо Промеса, в символическую сборную тура включены Егор Бабурин («Торпедо» 8.4), Мирослав Богосавац («Ахмат» 7.6), Сергей Божин («Факел» 8.1), Виллиан Роша (ЦСКА 8.7), Александр Сильянов («Ростов» 7.8), Габриел Флорентин («Оренбург» 8.0), Кристиан Нобоа («Сочи» 8.6), Константин Кучаев (ЦСКА 8.1), Алексей Каштанов («Урал» 8.1) и Александр Соболев («Спартак» 8.7).

В матче 12-го тура с самарскими «Крыльями Советов» (5:2) Квинси Промес отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. В текущем сезоне на счету 30-летнего нападающего 16 (11+5) очков по системе гол+пас в 12-ти встречах.