Подгорица, 10 октября, 2022, 18:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович 10 октября встретился с главой Римско-католической церкви Папой Франциском, с чего официально начался двухдневный официальный визит премьер-министра в Ватикан.

Иван Шилов ИА REGNUM Ватикан

В Ватикане по прибытию Абазовича встречала епископская швейцарская гвардия.

«Черногорию и Ватикан связывают тысячелетние узы универсального характера, из которых возникло богатое культурно-историческое наследие», — говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Черногории.

«Планируется, что Абазович и его делегация посетят Апостольскую библиотеку, где ему будут представлены две рукописи, имеющие историческое значение для Черногории. Первая — переписка дуклянского короля Михаила Воиславлевича с папой Григорием VII от 9 января 1078 года, а второй — оригинал монументального труда архиепископа Андрея Змаевича «Церковная хроника», переданного Ватикану в 1694 году. Премьер-министр Абазович станет первым государственным чиновником Черногории, которому будут переданы упомянутые документы, обнаруженные в предыдущие два года», — говорится в сообщении.