Киев, 10 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Служба безопасности киевского режима (СБУ) объявила в розыск официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, сообщает 10 октября пресс-служба МВД бывшей УССР.

Mil.ru Игорь Конашенков

Указано, что Конашенков признан «скрывающимся от досудебного расследования» с 11 марта 2022 года. Официальный представитель Минобороны России подозревается в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября СБУ также объявила в розыск заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева и официального представителя российского МИД Марию Захарову, обвинив их в посягательстве на территориальную целостность бывшей УССР.