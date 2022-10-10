Подгорица, 10 октября 2022, 18:38 — REGNUM Общий приток прямых иностранных инвестиций в Черногорию на конец июля составил 653,47 млн евро, при этом из страны утекло 178,59 млн евро, свидетельствуют предварительные данные Центрального банка Черногории.
«Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 474,88 млн евро, что на 77,79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщается в бюллетене CBCG.
Общий приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 44,53 процента по сравнению с аналогичным периодом, что является результатом роста собственных инвестиций.
68,57 млн евро вытекло из страны за счет инвестиций резидентов за границу, а изъятие средств нерезидентами, вложенных в Черногорию, составило 110,02 млн евро.