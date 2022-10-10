Подгорица, 10 октября, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Общий приток прямых иностранных инвестиций в Черногорию на конец июля составил 653,47 млн ​​евро, при этом из страны утекло 178,59 млн евро, свидетельствуют предварительные данные Центрального банка Черногории.

Евро

«Чистый приток прямых иностранных инвестиций составил 474,88 млн евро, что на 77,79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщается в бюллетене CBCG.

Общий приток прямых иностранных инвестиций увеличился на 44,53 процента по сравнению с аналогичным периодом, что является результатом роста собственных инвестиций.

68,57 млн ​​евро вытекло из страны за счет инвестиций резидентов за границу, а изъятие средств нерезидентами, вложенных в Черногорию, составило 110,02 млн евро.