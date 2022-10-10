Чебоксары,
10 октября 2022, 18:34 — REGNUM Важно, чтобы каждый занимался своим делом и знал свое место. Об этом ИА REGNUM заявил лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов, комментируя открытое письмо СМИ министру обороны РФ. При этом депутат отметил, что «повариться» на фронте тоже необходимо.
Частичная мобилизация
Иван Шилов © ИА REGNUM
«С одной стороны, важно, чтобы каждый занимался своим делом и знал свое место. С другой стороны, когда ты далеко от фронта и не пропускаешь это через себя, вряд ли объективно можешь дать информацию. Когда они «поварятся» там, возможно, и на многое будут смотреть по-другому. Тут есть плюсы и минусы, и хорошенько надо взвесить, что важнее. Главное — общество имеет право знать правду, если иногда она и горькая».
Владислав Солдатов
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