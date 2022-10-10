Чебоксары, 10 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Важно, чтобы каждый занимался своим делом и знал свое место. Об этом ИА REGNUM заявил лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов, комментируя открытое письмо СМИ министру обороны РФ. При этом депутат отметил, что «повариться» на фронте тоже необходимо.

Владислав Солдатов

«С одной стороны, важно, чтобы каждый занимался своим делом и знал свое место. С другой стороны, когда ты далеко от фронта и не пропускаешь это через себя, вряд ли объективно можешь дать информацию. Когда они «поварятся» там, возможно, и на многое будут смотреть по-другому. Тут есть плюсы и минусы, и хорошенько надо взвесить, что важнее. Главное — общество имеет право знать правду, если иногда она и горькая».