10 октября 2022 | Время чтения 8 мин

Сейчас у всех у нас одна общая цель — Победа.

Александр Комаров, , 20:24 — REGNUM Временное оставление российской армией Харьковской области в начале сентября совпало с празднованием юбилея Москвы. Столице нашей Родины исполнилось 875 лет. В те дни, когда наши войска ушли из Балаклеи, Изюма и занимали оборону в районе Купянска и Красного Лимана, Москва гуляла на полную катушку. Завершился праздник роскошным салютом.

Новогодняя ель Дарья Драй © ИА REGNUM

Праздник во время таких событий на фронте специальной военной операции вызвал вполне оправданное возмущение в обществе. Его высказывали и представители общественности, и военкоры, и обычные граждане. Пользователи соцсетей назвали московский «пир во время чумы» кощунством.

«Кому за Родину умирать, а кому на концертах праздничных веселиться», — гневно написал некий Максим О. А Николай К. добавил:

«Страна своих героев теряет, потери на фронте, а в Москве бежавшие в Израиль артисты перед плебсом выступают. Это нормально вообще?»

Об этом: «Кощунство» — соцсети возмущены празднованием Дня Москвы во время СВО

А 21 сентября в России началась частичная мобилизация. И после этого власти как отдельных городов, так и целых регионов стали отменять новогодние мероприятия или урезать расходы на них.

Частичная мобилизация Министерство обороны Российской Федерации

Сэкономленные деньги — мобилизованным

Глава Благовещенска Олег Имамеев написал 3 октября в своём телеграм-канале, что салютов не будет. Тем не менее в городе ожидается новогодняя атмосфера. «Однако придётся обойтись без излишеств», — подчеркнул Олег Имамеев.

Подробнее: В столице Приамурья из-за спецоперации отменят новогодние салюты

А на уровне Амурской области планируется скорректировать бюджет. Из него власти собираются убрать расходы на новогодние праздники.

Городской голова Калуги Дмитрий Денисов решил серьёзно урезать расходы на празднование Нового года. Об этом он написал 5 октября в социальной сети.

«Не будем проводить фейерверков, концертов и массовых гуляний. Все свободные средства направим на поддержку мобилизованных калужан. Наши мужчины должны быть достойно экипированы, лучше, чем предполагает стандартное обеспечение. Также активно работаем с калужским бизнесом. Среди предпринимателей есть настоящие патриоты, готовые делом поддерживать мобилизованных калужан. Всё для победы!» — отметил Денисов.

Дмитрий Денисов посетил учебный центр для мобилизованных kaluga-gov.ru

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Добавим, что губернатор Калужской области Владислав Шапша поддержал Денисова. Впрочем, новогодние ёлки для детей отменять не будут. Особое внимание также окажут детям беженцев из Донбасса, которые живут в пунктах временного размещения, и мобилизованных. Можно проводить и новогодние корпоративы, на усмотрение руководителей организаций.

Власти Череповца Вологодской области решили отменить закупки новогодних украшений и конструкций, помпезное празднование Дня города и концерты в местном Ледовом дворце. 4 ноября городу исполнится 245 лет. Но празднование будет скромным.

«Приняли решение отказаться от двух больших концертов на День города и праздничного салюта. Перед новогодними праздниками в Череповце не появятся новые украшения. Все запланированные на это средства направим в резервный фонд. Сейчас не время для праздников. Просто не можем позволить себе тратить деньги на концерты и салюты, когда наши парни находятся на передовой», — написал глава города Вадим Германов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов тоже отметился заявлением по поводу новогодних мероприятий. По его словам, их отменят, а сэкономленные средства направят на оснащение добровольцев и мобилизованных. Правда, позднее чиновники уточнили, что отказываются от концертов на Дворцовой площади и Невском проспекте, «Фестиваля огня» и фейерверка. На Дворцовой площади новогодняя ёлка будет. Также во время праздничных дней жителей и гостей города примут десятки катков. Будет возле ёлок и множество мероприятий для детей и семей с детьми. Новогоднее украшение города тоже никто не отменял. Также в силе и традиционная ярмарка.

Новогодняя елка на Дворцовой площади Дарья Драй © ИА REGNUM

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко все областные массовые мероприятия развлекательного характера, в том числе и новогодние корпоративы, отменил. Освободившиеся средства он поручил перераспределить на текущие нужды, в том числе на поддержку мобилизованных жителей, участвующих в СВО, и членов их семей. Рекомендации об отмене праздничных мероприятий направлены и главам администраций муниципальных районов Ленинградской области.

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В Чувашии для поддержки мобилизованных тоже пересмотрят новогодние бюджеты. Такое поручение дал подчинённым глава республики Олег Николаев. «Отменить все праздничные мероприятия, а средства, которые высвобождаются, направить на помощь мобилизованным и их семьям», — написал он в своём телеграм-канале.

Об этом: Новогодние праздничные мероприятия отменят в Чувашии из-за мобилизации

В Нижнем Новгороде также отменены новогодние мероприятия. Глава города Юрий Шалабаев написал в своём телеграм-канале, что не планируется ни концертов, ни салютов, ни массовых гуляний. Но детские ёлки, конечно же, будут. Сэкономленные на массовых новогодних мероприятиях средства направят на обеспечение семей мобилизованных льготами.

Елка в Нижнем Новгороде Григорий Михайлов © ИА REGNUM

Новогодние гулянья и салют отменяют и в Томске. Правда, традиционные ледовые городки и праздничная иллюминация будут.

«Однако проводить масштабные праздники за счет городского бюджета в этом году, считаю, было бы неуместно. Средства сейчас необходимо направить на помощь тем томичам, кто идет защищать Родину, и их семьям», — заявил глава города Михаил Ратнер. Коррективы в празднование Нового года внесены также в Салехарде, Кургане, Тобольске. Список можно продолжать.

«Таких решений пока нет»

В Новосибирске решили не отказываться от новогодних гирлянд. Мэр города Анатолий Локоть заявил 6 октября на пресс-конференции, что праздничная иллюминация решает проблему с недостаточной освещённостью города.

«Это ещё и безопасность на дорогах. Поэтому отказываться от этого, наверное, смысла нет», — сказал чиновник журналистам.

Всего на оформление Новосибирска к Новому году планируется потратить более 2,5 млн рублей. А будет ли салют, пока непонятно. Возможно, без него не обойтись. Дело в том, что в 2022–2023 годах Новосибирск является «Новогодней столицей России».

Отметим, в основном о планах урезать новогодние расходы заявляют представители муниципальных образований. Главы регионов, за редким исключением, хранят молчание. Впрочем, в руководстве Самарской области заявили корреспонденту ИА REGNUM, что решений об отмене новогодних праздников пока не принято. А в Башкирии на вопрос о том, планируется ли отменить финансирование новогодних праздников в пользу мобилизованных, уверенно ответили: «Нет!»

Новый год 2022 в Уфе Пресс-служба Администрации ГО г. Уфа

В департаменте информационной политики Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM заявили, что вопрос о том, в каком виде отмечать Новый год, каждый муниципалитет решает сам. «Так что тут повода для нашего комментария нет», — сказали в департаменте. Кстати, в администрации Екатеринбурга журналистам уже заявили, что новогодние праздники состоятся в обычном режиме.

Добавим, что в Кремле считают преждевременными и непроработанными инициативы об отмене празднования Нового года или о сокращении финансирования на новогодние мероприятия Об этом пишут некоторые СМИ со ссылкой на источник в администрации президента России. Возможно, здравое зерно в таком заявлении есть. В центре Челябинска власти собираются установить «световой потолок» за 86 млн рублей. Он появится на пешеходной части улицы Кирова к 5 декабря. Конкурс уже отыгран, подрядчик определён. А когда местные жители стали возмущаться в соцсетях и предлагать отправить эти деньги на нужды мобилизованных и на помощь их семьям, представители администрации ответили им, что средства целевые, а за нецелевое их использование законом предусмотрена ответственность.

Своя позиция есть и у представителей Министерства обороны России. Там тоже назвали преждевременными инициативы об отмене новогодних праздников. Об этом журналистам заявил замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он отметил, что у Вооружённых сил РФ есть всё необходимое для оснащения подразделений и каждого военнослужащего всем необходимым. При этом выразил регионам России признательность за поддержку.

«Хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет», — сказал он.

Об этом: В Минобороны РФ призвали не отменять празднование Нового года в регионах

Что касается пользователей соцсетей, то они в основном приветствуют инициативы о сокращении новогодней программы в регионах России. «Молодцы. Все должны так. Какие гулянья, ребята на фронте!» — примерно в таком духе рассуждают форумчане. И они правы! Провести по минимуму ещё можно и, пожалуй, нужно. Детей точно нельзя лишать праздника! Но масштабное веселье едва ли уместно в то время, когда наши бойцы проливают кровь в борьбе за свободу и независимость России. И это понимают очень многие. Жители нескольких регионов и городов обратились к своим руководителям с призывом отменить новогодние мероприятия. Сейчас у всех у нас одна общая цель — Победа. После неё будут и салюты, и пляски, и концерты.