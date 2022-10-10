Москва, , 18:33 — REGNUM За стол переговоров с Зеленским даже зашоренные западные лидеры садиться не намерены, отметил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

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«Про переговоры наркоман Зеленский заикается зря. За стол с ним ни нормальные люди, ни даже зашоренные западные лидеры садиться не намерены. Этот факт лишний раз подтвердила Турция. По сообщениям СМИ, Анкара готова организовать диалог по ситуации на [территории б. УССР] между Москвой, США и ведущими странами Европы — Германией, Францией и Великобританией. При этом никого из преступной киевской шайки в списке участников нет», — констатировал Миронов.

Зато в Вашингтоне на турецкую инициативу уже якобы отреагировали положительно, даже несмотря на то, что пестуемого Штатами Зеленского из процесса исключили ещё на стадии подготовки», отметил парламентарий.

«И говорит это об одном — военная хунта с Банковой заигралась. Звериная жестокость и террористический оскал бандеровцев, очевидно, пугают даже их заокеанских хозяев, которые прекрасно понимают, что час расплаты над их нацистскими протеже близок», — заключил Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, никаких конкретных предложений по поводу проведения на территории Турции переговоров с США, Великобританией и Францией не получала Россия, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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