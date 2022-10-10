Загреб, , 18:31 — REGNUM Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия рассчитывает преодолеть последние формальные препятствия на пути к тому, чтобы стать частью безграничной Шенгенской зоны Европейского Союза.

Виза шенген Marco Verch Professional Photographer

Премьер-министр сообщил, что балканская страна рассчитывает стать частью Шенгенской зоны с 1 января 2023 года, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Пленкович подчеркнул, что Хорватия выполнила все необходимые требования для того, чтобы стать частью Шенгенской зоны, добавив, что страна готова предоставить дополнительные разъяснения по этому поводу.

Премьер-министр Хорватии также добавил, что комитет Европейского парламента, как ожидается, даст положительное заключение по этому поводу в ближайшие недели после оценки готовности страны к таким критериям, как защита границы Хорватии, а также управление миграционной ситуацией, в то время как он сказал, что окончательное решение в этом отношении остается за Советом юстиции и внутренних дел Европейского союза.

Премьер-министр Хорватии также выразил свою поддержку двум другим странам-членам Европейского Союза, Болгарии и Румынии на пути к вступлению в Шенгенскую зону.