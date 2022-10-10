Киев, 10 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В розыск на территории б. УССР объявлена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Согласно базе данных МВД киевского режима, российского дипломата СБУ объявила в розыск 10 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Киевский режим обвиняет российского дипломата в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» территории б. УССР, якобы совершённом представителем власти и повлёкшем тяжкие последствия.

Напомним, аналогичные меры Киев принял в отношении другого высокопоставленного лица в России.

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