Марию Захарову объявила в розыск СБУ
Киев, 10 октября, 2022, 18:31 — ИА Регнум. В розыск на территории б. УССР объявлена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Согласно базе данных МВД киевского режима, российского дипломата СБУ объявила в розыск 10 октября.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Мария Захарова
Киевский режим обвиняет российского дипломата в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» территории б. УССР, якобы совершённом представителем власти и повлёкшем тяжкие последствия.
Напомним, аналогичные меры Киев принял в отношении другого высокопоставленного лица в России.
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