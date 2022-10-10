Донецк, 10 октября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима выпустили по Донецку еще 10 снарядов из 155-мм гаубиц, сообщает вечером 10 октября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

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В частности, Куйбышевский район Донецка был обстрелян с направления поселка Нетайлово пятью 155-мм снарядами.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:12 мск — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», — сообщает Telegram-канал СЦКК.

Позднее, в 17:33 мск боевики ВСУ выпустили по Донецку ещё пять 155-мм снарядов.

Напомним, 155-мм гаубицы различного типа ВСУ получают от США, Германии, Франции и Польши.