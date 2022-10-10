Глушковский район, Курская область, 10 октября 2022, 18:29 — REGNUM Под сильный артиллерийский огонь со стороны ВСУ вечером 10 октября попал посёлок Тёткино Курской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.
По данным оперативных служб, под обстрел попал район спиртзавода, в двухэтажном жилом доме возник пожар. Пострадали двое местных жителей.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне боевики обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь в Суджанском районе Курской области.