Глушковский район, Курская область, 10 октября, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Под сильный артиллерийский огонь со стороны ВСУ вечером 10 октября попал посёлок Тёткино Курской области. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

Юрий Пущаев ИА REGNUM Повреждённая от обстрела машина

По данным оперативных служб, под обстрел попал район спиртзавода, в двухэтажном жилом доме возник пожар. Пострадали двое местных жителей.

«Зафиксировано шесть прилётов. По предварительным данным ранены два человека: мужчина с осколочными ранениями и женщина с ожогами, оба госпитализированы. Все спецслужбы на месте, пожарные борются с огнём», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне боевики обстреляли Горнальский Свято-Никольский монастырь в Суджанском районе Курской области.