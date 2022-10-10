Москва, , 18:26 — REGNUM Сарик Андреасян назвал дату премьеры в России драматического триллера «Слон», главную роль в котором исполнит Павел Прилучный. Об этом продюсер сообщил 10 октября в своём телеграм-канале.

Павел Прилучный Цитата из интервью для проекта «вМесте»

Картина выйдет на большие экраны 17 ноября 2022 года. «Это абсолютный шедевр!», — написал Андреасян, добавив, что он считает этот фильм лучшим в столь необычном жанре. Продюсер подчеркнул, что счастлив от того, что имеет отношение к проекту, в качестве сценариста и режиссёра которого выступил Гарик Петросян.

Для справки: большая часть сцен ленты «Слон» снималась в одном пространстве, а Павел Прилучный выступил в них в качестве единственного актёра. Сюжет картины рассказывает о том, как отец пытается раздобыть большую суму денег на операцию сыну в ситуации, когда счёт идёт на минуты.

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