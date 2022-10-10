Салехард, , 18:22 — REGNUM На Ямале приняли дополнительные меры поддержки для семей военнослужащих, в том числе мобилизованных бойцов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иркутск, мобилизация Правительство Иркутской области

Льготы касаются также работников федеральных структур, которые находятся в командировках в зоне специальной военной операции, добровольцев и контрактников, отмечают в правительстве региона.

«Один из примеров — первоочередное право на обеспечение детей военнослужащих путевками в летние лагеря. С такой просьбой обратились родители в соцсетях, и уже сегодня введена новая приоритетная категория», — сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Кроме того, при амбулаторном лечении дети военнослужащих до 18 лет будут обеспечены бесплатными лекарствами. Получить медицинское обслуживание в больницах Ямала члены семей смогут без очереди.

Детям из семей военнослужащих предоставят возможность один раз в год отдохнуть и поправить здоровье на территории Российской Федерации.

Военнослужащих и их семьи стали первоочередными получателями социальных выплат на приобретение или строительство жилья по программам для молодых семей. Для них отменят арендную плату за государственное имущество и земельные участки, расположенные в регионе.

Для семей военнослужащих на Ямале полностью отменяется транспортный налог. Супругам и детям защитников регион возместит затраты на обучение при подготовке водителей категории Б в лицензированных ямальских автошколах.

Безработным жёнам военнослужащих окажут содействие в поиске работы, а также обеспечат региональную доплату до максимального размера пособия по безработице. Если работа посменная или вахтовая, то они смогут воспользоваться круглосуточным пребыванием детей в детсадах Надыма, Нового Уренгоя, Муравленко, Ноябрьска и Пуровского района. При посещении дошкольного учреждения семья получит компенсацию в размере 70% от средней родительской платы, независимо от количества детей.

Детям военнослужащих предоставят целевую образовательную субсидию в размере 100% от стоимости обучения (не более 200 тысяч рублей за учебный год). Кроме того, компенсируют стоимость обучения студентам средних профессиональных учебных заведений, расположенных на Ямале.

Для самих бойцов предусмотрена единовременная региональная выплата в размере 300 тысяч рублей. На медицинские услуги по реабилитации выделяется сертификат на 120 тысяч рублей.