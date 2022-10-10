Киев, 10 октября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. О взрывах в городе Кременчуге (Полтавская область, территория б. УССР), прогремевших 10 октября, сообщил в своём телеграм-канале депутат киевского режима Алексей Гончаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США и Украина

Ранее власти б. УССР сообщили, что 29 важнейших объектов инфраструктуры (а в общей сложности их число измеряется десятками) получили повреждения в результате ударов ВС РФ, нанесённых в ходе спецоперации 10 октября.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ракетных ударах по военным и другим важным для ВСУ объектам на территории б. УССР. Добавим, что в Кременчуге находится ряд важных предприятий.