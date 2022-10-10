Курган, , 18:01 — REGNUM В Курганской области продолжается работа по оказанию помощи и поддержки семьям мобилизованных жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

К примеру, житель города Шадринска не успел до мобилизации завершить ремонт системы отопления в своём доме. Его семье помогли установить радиатор, теперь мать и двое детей будут зимовать в тепле.

В одном из детских садов Шадринска скорректировали график работы группы, чтобы матери малыша, которая работает в медучреждении, а отец мобилизован, было комфортнее его забирать.

Отмечается, что администрация Шадринска приняла решение организовать в детсадах, школах и учреждениях дополнительного образования бесплатные занятия для детей мобилизованных. Работа по оказанию помощи семьям мобилизованных осуществляется совместно с волонтёрским штабом #МЫВМЕСТЕ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Зауралья Вадим Шумков отмечал, что работа с семьями мобилизованных граждан и участников спецоперации проводится через органы местного самоуправления и отделы управления соцзащиты.

Читайте ранее в этом сюжете: Курганский губернатор перечислил нужды семей мобилизованных воинов