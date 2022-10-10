Киев, , 18:06 — REGNUM Предводитель киевского режима Зеленский позвонил по телефону премьер-министру Британии Лиз Трасс.

Англичанка. Трасс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил 10 октября на своей странице в Twitter.

По его словам, в ходе телефонного разговора обсуждали военную помощь Киеву и «дальнейшую изоляцию России».

Зеленский провозгласил Британию «лидером консолидации международной политической и оборонной поддержки» киевского режима и попросил защитить воздушное пространство подконтрольной Киеву территории.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 10 октября по территории, контролируемой киевским режимом, был нанесен массированный ракетный удар, целями которого стали энергетическая инфраструктура и предприятия, выпускающие военную продукцию.

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