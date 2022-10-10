Самара, 10 октября, 2022, 18:04 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения региона Армену Беняну посетить все воинские части региона, в которых идет подготовка мобилизованных. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Вопрос медицинского сопровождения военнослужащих был рассмотрен на оперативном совещании в правительстве региона.

Сообщается, что Азаров поручил Беняну вместе с командованием определить необходимость дополнительной помощи и консультаций со стороны областного министерства здравоохранения.

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