Москва, 10 октября, 2022, 17:56 — ИА Регнум. Никакого обвала на рынке нет, а ослаблению рубля есть причины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 октября заявил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Крымский мост

«Никакого обвала на рынке нет, есть рост по большинству компаний (в рамках +1%). Исключение — бумаги Газпрома — минус 18%, но это из-за отсечки по дивидендам — акции уже торгуются без дивиденда 51 рублей за акцию (Татнефть — тоже падает из-за прошедшего закрытия реестра)», — отметил Скрябин.

Рубль заметно ослаб, почти на 3%, указал эксперт.

«Причин может быть много, начиная от ожидания эмбарго на российскую нефть с декабря (и, как следствие, меньшего поступления долларовой выручки) и заканчивая снижением риска санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ) (и покупка валюты как следствие)», — сказал Скрябин.

Он напомнил, что, по прогнозу Минэкономразвития, курс на конец 2022 года составит 66 рубля за доллар, а федеральный бюджет предусматривает курс в 68 рублей за доллар в 2023 году.

Вместе с тем рынок акций РФ к вечеру 10 октября корректируется вверх на фоне ослабления рубля и роста blue chips после утреннего падения из-за эскалации геополитической напряженности после теракта киевского режима на Крымском мосту и ответных действий России. Индекс МосБиржи отскочил выше 1900 пунктов после утреннего падения ниже 1800 пунктов на отсечках дивидендов в акциях Газпрома (MOEX: GAZP) и «Татнефти» (MOEX: TATN).

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