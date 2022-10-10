Москва, 10 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. Законопроект об устранении правовой неопределенности в вопросе определения даты завершения процедуры изменения назначения помещения внесен в Госдуму руководством думского комитета по строительству и ЖКХ во главе с депутатом Сергеем Пахомовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 10 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Авторы пояснили, что неоднозначность трактовки Жилищного кодекса РФ приводит к спорам о моменте фактического окончания перевода помещения и возникновении юридических оснований для определения налоговой базы для исчисления налога на имущество до внесения изменений в ЕГРН об изменении назначения помещения в соответствии с решением уполномоченного органа о переводе помещения.

Законопроектом предлагается определить моментом завершения процедуры перевода помещения день внесения записи в ЕГРН. На орган, осуществляющий перевод помещений, возлагается обязанность направить в территориальный орган регистрации прав соответствующее уведомление не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения.