Санкт-Петербург, , 17:53 — REGNUM Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга подвел итоги конкурсных процедур на выполнение работ по планировке территории для размещения будущего электродепо «Ладожское» проектируемой кольцевой линии Петербургского метрополитена. Об этом сообщили 10 октября в пресс-службе Смольного.

Схема размещения электродепо «Ладожское» t. me/krti_spb

Победителем конкурса стало ЗАО «Институт «Трансэкопроект», учреждение подготовит документацию по планировке территории для размещения линейного объекта: «Кольцевая линия метрополитена. Электродепо «Ладожское» для нужд Санкт-Петербурга» на участке проспекта Косыгина и улицы Передовиков.

«Подготовка документации необходима для установления границ территорий, предназначенных для строительства и размещения будущего электродепо в Невском районе Санкт-Петербурга площадью 29,5 га, протяжённостью 0,8 км и мощностью 41 канава», — пояснили в Смольном.

Отметим, что ЗАО «Институт «Трансэкопроект» обязан подготовить документацию не позднее 22 ноября 2024 года. Стоимость работ составит 32,1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, первый участок Кольцевой линии — от станции «Большой проспект-2» до станции «Лесная-2» — протянется через «Василеостровскую-2», «Петроградскую-2» и «Кантемировскую». Ввод в эксплуатацию следующего участка Кольцевой — от «Лесной» до «Ладожской» — планируется после 2030 года. На участке запланированы семь станций: помимо дублей станций «Лесная» и «Ладожская» появятся станции «Арсенальная», «Площадь Калинина», «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская».

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