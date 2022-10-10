Киев, , 17:49 — REGNUM В розыск объявлен на территории б. УССР заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом свидетельствуют изменения в базе данных МВД киевского режима.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

В розыск российского высокопоставленного чиновника объявила СБУ. Начаты «поиски» 10 октября.

При этом министерство внутренних дел территории б. УССР уточняет, что ищут Медведева «органы досудебного следствия». Российского чиновника Киев обвинил в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» той территорию, которую Киев считает своей.

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