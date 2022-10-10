Киев, 10 октября, 2022, 17:49 — ИА Регнум. В розыск объявлен на территории б. УССР заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом свидетельствуют изменения в базе данных МВД киевского режима.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В розыск российского высокопоставленного чиновника объявила СБУ. Начаты «поиски» 10 октября.

При этом министерство внутренних дел киевского режима уточняет, что ищут Медведева «органы досудебного следствия». Российского чиновника Киев обвинил в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность» той территорию, которую Киев считает своей.