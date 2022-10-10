Тайбэй, , 17:50 — REGNUM Сейсмические толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в восточных районах Тайваня, сообщает 10 октября тайваньское Центральное бюро погоды (CWB).

Землетрясение Zeml.info

Землетрясение произошло в 15:17 мск, его эпицентр находился возле побережья уезда Хуалянь.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине 30,4 км.

Данные о пострадавших или разрушениях пока не сообщались.

Стоит отметить, что уезд Хуалянь является одной из самых сейсмически активных областей Тайваня.

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