Тайбэй, 10 октября, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Сейсмические толчки магнитудой 5,3 зафиксированы в восточных районах Тайваня, сообщает 10 октября тайваньское Центральное бюро погоды (CWB).

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло в 15:17 мск, его эпицентр находился возле побережья уезда Хуалянь.

Очаг сейсмической активности залегал на глубине 30,4 км.

Данные о пострадавших или разрушениях пока не сообщались.

Стоит отметить, что уезд Хуалянь является одной из самых сейсмически активных областей Тайваня.