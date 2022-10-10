Таллин, , 17:44 — REGNUM

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Благодаря низкой сравнительной базе с периодом ковид-ограничений 2020–2021 годов, статистика посещений Эстонии иностранными туристами демонстрирует уверенный рост. Об этом сообщил со ссылкой на собственные данные Департамент статистики страны.

Так, в августе эстонские учреждения по размещению обслужили 188 561 иностранных туристов. «Количество иностранных туристов в годовом сравнении было на 94% больше, однако по сравнению с августом докризисного 2019 года все же еще на 34% меньше», — признала аналитик департамента Хельга Лаурмаа.

По прежнему больше всего в Эстонию приезжали из Финляндии (36% зарубежных туристов) и Латвии (13% зарубежных туристов). Посетивших Эстонию туристов из двух соседних стран было соответственно на 223% и 62% больше, чем в августе прошлого года.

Количество прибывших из Финляндии туристов не достигло допандемийного уровня, подчеркнули в департаменте.

Всего туристические предприятия страны обслужили в августе 2022 года 419 520 местных и иностранных туристов, что на 22,8% больше по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

В августе 2022 года свои услуги туристам предлагали 1 223 предприятий по размещению. Стоимость размещения составила в среднем 42 евро в сутки на человека.