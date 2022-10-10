Таллин, , 17:39 — REGNUM

Пожилые люди Pfrf.ru

К 2050 году число людей старше 80 лет в Эстонии удвоится по сравнению с сегодняшним днем, поэтому уже сейчас нужно заниматься реформированием системы ухода за пожилыми людьми.

Об этом заместитель директора Союза городов и самоуправлений Эстонии Ян Трей сообщил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR.

По его словам, разрабатываемая министерством социальных дел страны реформа по уходу — одна из крупнейших реформ последних десятилетий, поэтому крайне важно, чтобы она привела к положительному результату, а не страдала очевидными при ее анализе перекосами.

Так, Трей констатирует, что нынешний размер пенсии не обеспечивает достойное старение. В плане проведения реформы в жизнь по-прежнему много неясностей, которые потребуют уточнения и согласования с органами местных самоуправлений

По его убеждению, реформа по уходу не может быть проведена без учета позиции местных самоуправлений. Однако, по утверждению Трея, на согласование подготовленного министерством законопроекта местным самоуправлениям там был дан всего один день, что явно слишком мало для такой важной реформы.

«К сожалению, прямым следствием этого стало то, что Союз городов и волостей Эстонии не смог согласовать проекты как организация, представляющая местные самоуправления», — сообщил он.

Трей добавил: «У городов и местных самоуправлений также возникает закономерный вопрос: реальна ли реализация и выполнение графика проведения в жизнь этой реформы запланированными темпами? Считаю важным, чтобы мы не создавали иллюзорных ожиданий ни у населения, ни у самих себя».

Он напомнил, что новым и важным изменением является то, что при вступлении закона в силу государство планирует обязать местные самоуправления с 1 июля 2023 года участвовать в оплате стоимости места в центрах для престарелых для всех желающих получить такую услугу.

Муниципалитеты также должны нести расходы и за тех лиц, которые смогут оплачивать свои услуги самостоятельно. Кроме того, местные самоуправления по-прежнему должны нести расходы, которые не может нести клиент или его близкие.

Очевидно, считает Трей, что такое изменение законодательства окажет значительное влияние на бюджет и рабочую нагрузку местных самоуправлений, по сути ничем не компенсируясь.

Все это вызывает закономерные вопросы местных властей, которые не скрывают своей обеспокоенности содержанием нового закона, подчеркнул заместитель директора Союза городов и самоуправлений Эстонии Ян Трей.