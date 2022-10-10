Санкт-Петербург, 10 октября, 2022, 17:47 — ИА Регнум. Медбрата, задумавшего поджечь военкомат на юге Петербурга, заключили под стражу до декабря, ему вменяют подготовку террористического акта, сообщили 10 октября в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб Медик Максим Асриян в суде.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 26-летний уроженец Краснодара Максим Асриян, который до августа работал медбратом в «красной» зоне больницы, а затем в поликлинике на севере Петербурга, после начала частичной мобилизации решил поджечь военкомат во Фрунзенском районе Петербурга. Для этого в ночь на 1 октября он проник на территорию учреждения, но реализовывать задуманное не стал, так как заметил автомобиль Росгвардии.

«Асриян, придерживаясь экстремистских взглядов и позиций, испытывая недовольство действующей властью и проводимой политикой, в частности ведением специальной военной операции, поддерживая вооруженные силы [территории бывшей УССР], принял решение совершить террористический акт путем поджога здания военного комиссариата на территории Петербурга с целью устрашения населения и причинения значительного имущественного ущерба», — рассказали в суде.

После того, как Асриян был задержан, мужчина признал свою вину, хотя обвинение по статье ч.3 ст.30 — ч.1 ст. 205 УК РФ (подготовка к террористическому акту) ему не предъявлялось.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Асрияну стражу по 8 декабря», — добавили в ОПС.