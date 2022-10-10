Таллин, 10 октября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Ультиматум, выдвинутый министерством внутренних дел Эстонии главе Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦ МП) митрополиту Евгению, является недопустимым вмешательством государства в церковные дела и создает угрозу для всех конфессий страны.

_Alicja_ Православие

Об этом говорится в редакционной статье главного органа печати консервативных христиан страны Meie Kirik, представляющего Эстонскую евангелическо-лютеранскую церковь.

Издание напомнило, что глава МВД Лаури Ляэнеметс предъявил митрополиту Евгению ультиматум: если тот до 12 октября 2022 года не выступит с заявлением о несогласии с позицией главы Русской Православной Церкви патриарха Кирилла по СВО на территории б. УССР и не убедит как министерство внутренних дел, так и эстонскую общественность в том, что соответствующая деятельность по влиянию на Московский Патриархат не осуществляется в подведомственной Эстонской церкви, его вид на жительство будет аннулирован.

Министр юстиции Леа Данилсон-Ярг даже допустила прекращение деятельности ЭПЦ МП в стране, если та не продемонстрирует еще большей лояльности и дистанцирования от Русской Православной Церкви.

В этой связи Meie Kirik напомнила, что Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата с самого начала осудила происходящее на территории б. УССР и выступила с заявлениями, призывающими к миру и стремлению к миру, последний раз это было сделано 6 октября 2022 года.

В редакционной статье также подчеркивается, что Основной закон (Конституция) Эстонии предусматривает свободу вероисповедания и убеждений, а также отсутствие государственной церкви. Это значит, что государство не может предписывать церквям или их лидерам, какие заявления они должны делать, не говоря уже о привязке к конкретным юридическим последствиям.

Статья 41 Конституции также защищает свободу иметь мнения и убеждений, а также право на изменение своих мнений и убеждений.

Таким образом, делает вывод издание Meie Kirik, запрос министерства внутренних дел представляет собой недопустимое вмешательство во внутренние дела церкви. Нет никакой юридической, политической или моральной необходимости предъявлять угрозы и ультиматумы этой церкви и ее лидеру, отмечается в статье.

Редакция издания Meie Kirik считает, что «неспровоцированное нападение эстонских властей на ЭПЦ МП его митрополита на самом деле является нападением на все эстонские церкви и всю христианскую общину».

«Если мы согласимся на этот шантаж, то политическая власть сможет в будущем давить на любую церковь по любому вопросу, требуя делать заявления или предпринимать определенные шаги, которые ей нравятся», — говорится в статье.