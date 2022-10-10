Рогнединский район, , 17:35 — REGNUM Суд огласил приговор 48-летнему жителю посёлка Рогнедино Брянской области, расстрелявшему в декабре 2021 года двух человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 октября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

Злоумышленник приехал к знакомому в село Осовик и дважды выстрелил в него из охотничьего ружья, мужчина скончался. Затем обвиняемый отправился в Рогнедино, там возле универмага дождался, пока из него выйдет 47-летняя владелица. Приблизившись к ней, он выстрелил, женщина успела скрыться в магазине. Преступления злоумышленник совершил из личных неприязненных отношений, задержали его в Московской области.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что накануне расправы подсудимый в доме у своей бывшей супруги в селе Снопоть угрожал ей и избил.

В доме у злоумышленника изъято более 200 граммов незаконно приобретенного в Смоленской области бездымного пороха, а также более 200 незаконно изготовленных им патронов для охотничьего оружия.

Суд назначил виновному 17 лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей и ограничением свободы сроком на один год.

​Приговор ещё не вступил в законную силу.