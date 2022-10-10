Сан-Сальвадор, 10 октября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Тропический шторм «Джулия» 10 октября обрушился на побережье Сальвадора, спровоцировав ряд наводнений и оползней, сообщает UPI со ссылкой на данные национальной метеорологической службы.

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Ожидается, что шторм, классифицирующийся как ураган первой категории, продолжит двигаться к Центральной Америке и южной Мексике.

Предупреждение о тропическом шторме также действует для Гондураса, а тихоокеанское побережье Гватемалы находится в режиме наблюдения.

Напомним, что сформировавшаяся в Карибском бассейне, «Джулия» является уже 18-й тропической системой в бассейне восточной части Тихого океана только в этом сезоне.