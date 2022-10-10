Киев, 10 октября, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Киевский режим активно создаёт укрепленные районы на границе с Белоруссией, сообщает 10 октября Telegram-канал МВД властей б. УССР.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

В частности, министр внутренних дел киевского режима Игорь Бондаренко проинспектировал участок границы с Белоруссией на фоне «возможной агрессии».

Ведомство сообщает, что там строятся фортификационные сооружения, усиливаются подразделения, отрабатывается взаимодействие между МВД, ВСУ, нацгвардией и иными вооруженными формированиями.

По словам Бондаренко, рассматриваются «максимально негативные» варианты развития событий, готовится ответ на «любой формат вторжения».

Напомним, 10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о развертывании в стране совместной с Россией региональной группировки войск на фоне усиления угроз со стороны киевского режима.