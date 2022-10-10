Сальск, Ростовская область, 10 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. В Сальске Ростовской области состоялись состязания, в которых приняли участие более 100 молодых казаков Всевеликого войска Донского. Ребята из шести казачьих округов под девизом «Воинской славы предков — будем достойны!» прошли испытания, часть из них сдала экзамен на право ношения «пластунского берета», передает корреспондент ИА REGNUM.

don-kazak.ru Донские казаки сдали экзамен на право ношения «пластунского берета»

Состязания прошли в рамках реализации гранта, полученного казачьей детско-молодёжной организацией «Донцы» по результатам конкурса субсидий социально ориентированных НКО Ростовской области в 2022 году.

Сдача экзамена представляет собой чуть упрощенный вариант сдачи экзамена на право ношения «крапового берета» в подразделениях Росгвардии. Так, молодым казакам предстояло подтянуться на турнике 12 раз с макетом автомата за спиной. Только сдавшие зачет на перекладине были допущены к марш-броску на семь километров, участники которого должны были продемонстрировать способность мгновенно реагировать на команды «вспышка справа», «вспышка слева», выдерживать переходы «гусиным шагом», уметь переносить на себе «раненого товарища», делать на бегу кувырки.

Успешно справились со всеми испытания только 25 участников. Им были вручены темно-синие береты с красным околышем и казачьей кокардой.

Также состоялись мастер-классы по ножевому бою и стрельбе из пневматической винтовки, была развернута выставка современного вооружения Российской армии.